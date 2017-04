Děti z Vodňanky ve čtvrtek 6. dubna vynesou Moranu a zahájí výstavu

Prachatice – Tradiční Velikonoční výstavu zahájí zítra Základní škola ve Vodňanské ulici v Prachaticích.

Připravené výrobky je možné nakoupit hned po vernisáži, která se uskuteční ve 12.30 hodin. Půl hodiny před ní se vypraví od školy průvod dětí a za zpěvu lidových písní odnesou Moranu do Živného potoka. Průvod vychází od školy přesně v poledne. Nakoupit si velikonoční dekorace pak mohou zájemci od čtvrtka až do úterního odpoledne. A otevřeno bude i o víkendu, a to v době od 9 do 12 hodin.