Děti z Paraplíčka se v bludišti stop neztratily

Prachatice (FOTOGALERIE) - Jak pomoci překonat zimu kamarádům ptáčkům již děti z naší mateřské školy vědí.

Co dělala celou zimu zvířátka z pole, lesa a louky jim během únorového tematického dne prozradily paní učitelky ze čtvrté třídy, Jaruška a Zuzka. Název středečního společného dopoledne V bludišti stop jistě mnohé napoví.



Ve středu jsme se po svačině všichni sešli před interaktivní tabulí, na které si při pohádce o těžkém životě zvířátek v zimě děti prohlížely krásné obrázky lesních obyvatel. Pozorní posluchači na konci příběhu již věděli, že některá zvířátka skoro celou zimu prospí a vystačí si se zásobami, které si do svých pelíšků na podzim přinesou. Těm ostatním pomáhali lidé. Myslivci vozili do krmelců seno, obilí, jablíčka a také kaštany a žaludy, které jim pomohly nasbírat děti. Některé děti nám vyprávěly o tom, jak na zimních procházkách s rodiči nějaké dobroty ke krmelci také přinesly a zvířátkům tím pomohly těžké časy překonat.



Co se však na tabuli ukázalo teď? Samé podivné čáry, tečky a klikyháky všelijak zamotané. Malí školáčci se nenechali zmást, hned poznali, že jsou to stopy zvířátek ve sněhu a dokonce u některých dokázali říci, kterému lesnímu obyvateli patří. Když máme ve školce tak šikovné děti, mohli bychom si na zvířátka zahrát a na vlastní kůži vyzkoušet, že to opravdu v zimě neměla jednoduché.



Na stanovišti ve třetí třídě děti poznaly, že jenom dostat se ke krmelci není vůbec lehké. Bylo potřeba přelézt, podlézt, přeskočit a všelijak jinak zdolat mnoho překážek na cestě za potravou. Všechny děti si však s překážkovou dráhou výborně poradily a ve druhé třídě již čekal veliký koš plný dobrot. I tady ale měli naši školáci složitý úkol. Museli z košíku vyndat to, co je pro zvířátka dobré a dát pryč takové věci, které by jim uškodily. Děti to zvládly na výbornou a nikdo nechtěl dávat do krmelce třeba konzervy nebo kompoty. Vybraly chlupatým kamarádům jenom ty správné dobroty.



Co říci závěrem? Po dnešním dni již budou děti vědět, jak to mají divoká zvířata v zimě těžké a jak je důležité, aby jim lidé pomohli. A na podzim budeme všichni společně sbírat kaštany a žaludy, aby se příští zimu měli chlupáčci dobře!

Mirka Studená, MŠ Česká, Prachatice