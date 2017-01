Děti se rozhodly, že ptáčky zmrznout nenechají

Prachatice /FOTOGALERIE/ - Celou zemi zasypal sníh a také mrazík měl pořádně ostré zoubky. Copak děti, ty si se zimou snadno poradí, pořádně se oblečou, nasadí teplé čepice a rukavice, na krk šály a na nohy boty s kožíškem a teď ať si klidně mrzne! Ale co dělají v takové zimě třeba ptáčci? Mohli bychom jim nějak pomoci?

Právě o tom byl další tématický den v MŠ Česká s názvem Kamarádi v nouzi.



V pondělí jsme se všichni sešli ve čtvrté třídě. Paní učitelky od "prvňáčků" nám vyprávěly pohádku o tom, jak si kluci s tatínkem a maminkou vyrobili pro ptáčky krmítko, co všechno jim do něj dávali a jak se o ptačí kamarády celou zimu starali. Na multifunkční tabuli jsme si ještě všechny malé opeřence od krmítek pořádně prohlédli a paní učitelka nám řekla, jak se všichni jmenují. Potom se všechny děti rozešly do tříd, kde na ně čekalo mnoho práce. Někde měly za úkol vyrobit krmítko z plastové láhve, jinde musely roztřídit různé druhy krmení a vybrat pro ptačí kamarády to správné, v další třídě se snažily poznat a pojmenovat ptáčky na obrázcích. Ale to nejdůležitější teprve na děti čekalo. Po splnění všech úloh a hádanek se děti pořádně oblékly, vzaly vyrobená krmítka, zobání a lojové koule a na školní zahradě připravily všem malým zpěváčkům ptačí hostinu.



Všichni jsme si slíbili, že budeme krmítka pravidelně po celou zimu kontrolovat a doplňovat a ptáčky, kteří na ně přiletí, z oken pozorovat. Na jaře, až roztaje sníh a začne hřát sluníčko, se nám naši ptačí kamarádi za pomoc v nouzi jistě odmění veselým zpěvem, pípáním a trylkováním.

MIRKA STUDENÁ, MŠ Česká Prachatice