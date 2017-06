Děti na Prachaticku si mají o prázdninách kde hrát

Staré Prachatice - Na novém hřišti ukončí školní rok děti z obce Staré Prachatice – Ostrov.

Nové hřiště otevřelo město Prachatice v osadě Oseky.Foto: archiv obce

Místním dětem tak po mnoha letech odpadne dojíždění do sousedních obcí. Při realizaci hřiště pomohla obci částka 260 tisíc korun, kterou získala od Nadace ČEZ.



Nové Oranžové hřiště vyrostlo na pozemku vedle sportovního hřiště a hasičské zbrojnice. Obec tím vyřešila problém s dojížděním dětí do okolních obcí. „V osadách Staré Prachatice a Ostrov doposud žádné dětské hřiště neexistovalo, přitom snaha o jeho vybudování byla iniciována místními občany již řadu let. Bylo tu pouze pískové sportovní hřiště, které však není vhodné pro malé děti a je využíváno zejména pro míčové hry jako malý fotbálek,“ popsal dosavadní možnosti trávení volného času nejmenších dětí Jiří Srch, referent odboru stavebně správního a regionálního rozvoje obce.

Za přispění Nadace ČEZ tak obec mohla pořídit herní prvky, lavičky, oplocení a pískoviště. „Pěkné hřiště pro trávení volného času by si zasloužily děti v každé obci. Nadace ČEZ je ráda, že může těm nejmenším i starším dětem na Prachaticku zpříjemnit prázdninové dny,“ sdělila ředitelka Nadace ČEZ Michaela Ziková. Marek Sviták