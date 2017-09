Desítky milionů dají do technologie, bez ní by mohli bazén zavřít

Prachatice - Ve třech etapách změní Prachatičtí plaveckou halu z 80. let minulého století na moderní wellness centrum pro celé rodiny.

S částí první etapy, opravou veškeré technologie, modernizací šaten, recepce a přístavbou saunového světa začnou nejspíš zjara příští rok. Rozvody všeho jsou ve stavu, že se podle Radovany Kutlákové, ředitelky Sportovního zařízení, jež bazén spravuje, stále něco jen „látá“. Platné revize má bazén jen rok. „Udělat se to musí a dobře, že se to udělá komplet a s přípravou, na kterou půjde navázat a rozšířit bazén na moderní zařízení,“ řekla.

Téměř bez váhání odsouhlasili prachatičtí zastupitelé rekonstrukci zdejšího krytého bazénu. Dobře vědí, že bez oprav by také mohlo dojít k úplnému uzavření, a to dopustit nechtějí. „Sotva jsme bazén otevřeli pro letošní sezonu, už jsme zase opravovali. Jednu sprchu jsme museli odstavit úplně,“ popsala Radovana Kutláková, ředitelka Sportovního zařízení Prachatice.

V těchto dnech projektant Radek Steinhaizl dokončuje projekt. „Ten předám na přelomu října a listopadu,“ ujistil zastupitele. Hned potom chce podle starosty Martina Malého město vybrat firmu. Zastupitelé rekonstrukci, která jako první zahrnuje kompletní výměny veškerých technologií, dispoziční změny šaten i recepce a také přístavbu pro saunový svět, odsouhlasili.

Podle Martina Malého, starosty Prachatic, by do tří let měla navázat stavba víceúčelového bazénu. „Cenu řekne výběrové řízení,“ ujistil s tím, že projekt na veškeré opravy bude asi za měsíc. Firma, kterou Prachatičtí vyberou, se postará o celou první etapu. Tato část vyjde odhadem na 80 milionů. Ty musejí Prachatičtí zaplatit z rozpočtu a bazén na několik měsíců zavřít. Víceúčelový bazén vyjde asi na 20 milionů. S ním by mohla pomoci dotace.

Druhá etapa zahrnuje v první části solný svět, odpočinkový bazén a vířivku. Ve druhé bazén, kterým půjde vyplout na zahradu. Etapa tři zahrnuje dětský svět, kde nechybí ani tobogany. Odhadovaná suma za etapu dvě a tři je zhruba sto milionů korun. „Zatím není jisté, kdy do toho půjdeme. Projektovou dokumentaci ale budeme mít na všechno,“ uzavřel starosta.