Dámské dary míří do redakcí

Šumava - Může se zdát, že nabídka Národního parku Šumava, co se týče přírodních zajímavostí, se už desítky let nemění, ale není tomu tak. Dynamika šumavské přírody je úžasná a mnohdy i nepředvídatelná. Příroda, které jsme na určitém prostoru národního parku (cca 24%) ponechali maximální svobodu s tím, že do jejího vývoje nebudeme aktivně zasahovat, ukazuje, co umí.