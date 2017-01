Další tradiční firmu ve Vimperku zavřeli

Vimperk - Zaměstnanci Vimperské masny si hledají práci.

Vimperská masna a. s. ukončila provoz, zaměstnanci dostali výpovědi.Foto: VLP / Fuchs Miroslav

Ještě v říjnu loňského roku rozjela Vimperská masna opět porážku a na trh dodávala zpracované maso a výběrové uzeniny. Zvýšily se tržby v podnikové prodejně, hlásili se noví zaměstnanci. Ředitel Vimperské masny Jaromír Kloud tehdy plánoval na letošní rok zdvojnásobení produkce. Dočíst se o tom můžete zde a také zde.



Na začátku roku je ale vše jinak. Zaměstnanci dostali výpovědi a provoz ve Vimperské masně skončil. Podle dostupných informací se ukončení provozu dotklo zhruba šedesáti zaměstnanců. Pro město to rozhodně není dobrá zpráva. Podle starostky Jaroslavy Martanové by ale neměli mít bývalí zaměstnanci masny větší problémy najít práci. „Ve Vimperku mají zaměstnavatelé lidí nedostatek," tvrdí.



Vimperská masna akciová společnost sice jako taková nadále funguje, nicméně vlastní provoz je pozastavený a zaměstnanci dostali výpověď. „Prý pro nás nebyla práce. Někdo sice ještě zaměstnaný je, protože dostal klasickou dvouměsíční výpověď, ale ostatní už skončili," poznamenal jeden z dnes již bývalých zaměstnanců Vimperské masny, který patří mezi ty, kterým se už práci najít podařilo. „Je to hodně smutný příběh," dodal.



Oficiálně zprávu o ukončení provozu Vimperské masny starostka města Jaroslava Martanová doposud nemá. „Vím to jen zprostředkovaně od několika lidí, kteří v masně pracovali," potvrdila Deníku starostka Vimperku. Podle jejích slov patří ti, s nimiž hovořila k těm, kteří si už našli novou práci. A podle jejích informací by ani zbylí bývalí zaměstnanci masny nemuseli mít problémy s uplatněním na trhu práce. „Předpokládám, že ti, kteří budou chtít pracovat, uplatnění najdou. Firmy ve Vimperku mají nedostatek pracovních sil, konec konců to platí i pro naši společnost Městské služby Vimperk. Takže si nemyslím, že by měl být větší problém s dalším zaměstnáním," doplnila starostka.