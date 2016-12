Co říkají hospodští a restauratéři na protikuřácký zákon?

Prachaticko - Včera v poledne poslanci schválili zákon, který by měl v případě souhlasu senátu a podpisu prezidenta republiky od 31. května zakázat kouření v restauracích.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Výjimkou budou pouze předzahrádky. Někteří majitelé hospod i barů s tím souhlasí. Libor Hykyš, majitel Clubu 111 v Prachaticích, řekl, že má v plánu už rok změnit bar na nekuřácký. Plán uskuteční už během ledna. „Jsem si jistý, že s tržbou to nezamává," doplnil s tím, že zákaz platí i v jiných zemích. „Pokud si někdo chce dát cigaretu, musí pro to něco udělat, a tak by neměl být problém jít ven." Lidé tak budou postávat před restauracemi, čímž se může zvýšit hluk v době nočního klidu. „To se asi stane, ale to je o chování lidí," dodal.



„Možná, že to ode mne zní divně, ale já i jako kuřák takzvaný protikuřácký zákon vítám," uvedl Pavol Sýkora, provozovatel hospody v Nebahovech. Především přes obědy tam mají někdy problém lidem vysvětlit, že kouřit nesmí. „Kuřáci budou muset před hospodu," dodal.



Nařízení a zákazy od politiků vadí Františku Kaslovi z prachatického Baru v Koutě. „Jsou i nekuřácké bary a kdo nechce sedět mezi kuřáky, může jít právě tam," uvedl. On sám je nekuřák a obsluhovat bude pro něj příjemnější.



Zdeněk Kutil, majitel hotelu Zlatá hvězda ve Vimperku, schválení zákona také vítá. „Výborně. Čekáme na něj, už teď máme část provozu nekuřáckou, kterou navštěvuje hodně hostů. Takže odlivu návštěvníků se v souvislosti s úplným zákazem kouření neobáváme. Naopak to uvítají a osobně si myslím, že nám to naopak přitáhne jiné hosty. To se ukazuje třeba už nyní v bowling baru, který je nekuřácký a lidé sem jdou i proto, že v restauraci se kouří," říká Zdeněk Kutil. Problematicky nevnímá zákaz kouření ani v případě větších akcí, které se v hotelu konají. „Tak zkrátka ten, kdo si budce chtít zapálit, půjde ven, jako to dělám já nebo naši zaměstnanci. Ti mají několik let striktní zákaz kouřit v prostorách pro hosty, a když si chtějí zapálit, musí si dát pauzu a jdou ven na terasu," zdůraznil.