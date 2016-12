Cizinci většinou slaví Vánoce po česku

Jižní Čechy - Svátky s českými tradicemi budou v našem kraji prožívat také cizinci. Ti, kteří zde našli nový domov, i ti, kteří jsou tu jen na pár měsíců.

Vietnamské Vánoce se od českých liší jen nepatrně. Thanh Cao Nguyenová se hlásí ke křesťanství a rodina z Tábora se přiklonila i k české tradici, byť její hlava je buddhista. Foto: Alena Šatrová

Sedmnáctiletá studentka Barbara Delgado z Chile je zvyklá rozbalovat dárky pod stromečkem až 25. prosince, respektive po půlnoci ze čtyřiadvacátého. Letos nebude muset čekat tak dlouho, protože oslaví Vánoce „po česku".

Vánoce se v Chile slaví 25. prosince. Tomu předchází velká rodinná večeře 24. prosince. „Večeříme kolem desáté hodiny večer, a pak čekáme na půlnoc. Teprve pak můžeme jít ke stromečku, kde se sejde celá rodina a rozbalujeme dárky," popisuje Barbara, která je v rámci výměnného pobytu na rok studentkou píseckého gymnázia.

Dárky v Chile nosí Santa Claus. To ale není jediný rozdíl oproti českým Vánocům. „U nás jsou Vánoce víc komerční. Tady je to takové hezké, pohodové, víc duchovní. Také máte Mikuláše," porovnává studentka, která letos poprvé ochutná kapra s bramborovým salátem. „Už se na to těším. Ryby znám, ale nikdy jsem je nejedla v této úpravě. My večeříme obvykle kuřecí nebo krůtí maso a tradiční jsou domácí bramborové krokety," pokračuje s tím, že každá rodina to může mít trochu jinak. Cukroví v Chile prakticky neexistuje. Dělá se jen speciální vánoční pečivo na způsob české štoly.

Tradiční je také domácí alkoholický nápoj, jehož název v překladu znamená opičí ocas.

Žádné zvláštní zvyky se podle ní v Chile na Vánoce nedrží. Kromě toho, že v Chile je o Vánocích kolem třiceti stupňů Celsia, je tam také pětihodinový časový rozdíl oproti Česku.

Vánoční svátky v Čechách má Rakušan Fridrich Mayer rád. Pochází sice z rakouského Ried im Innkreis, ale Štědrý den tráví už řadu let v Prachaticích. „Snažím se tu být i před Štědrým dnem, protože se mi hrozně líbí, jak tu prodáváte kapry z kádí. To u nás v Rakousku nemáme, i když samozřejmě ryba i na náš vánoční stůl patří," popisuje rozdíly Fridrich Mayer. Celkově je štědrovečerní tabule v Rakousku jiná. „Především máme na stole nejen rybu, ale i řízky a bílou klobásu," poznamenal. Co se Fridrichu Mayerovi líbí, je srdečnost, s níž si Češi přejí příjemné prožití vánočních svátků.

Oksana Smola žije ve Strakonicích deset let. Do svých 28 let ale byla obyvatelkou Jalty, nejznámějšího letoviska Krymu. Takže Vánoce na pobřeží Černého moře byly jiné už ve své podstatě.

„Na Krymu rozdává dárky děda Mráz 31. prosince. Dá je pod stromeček, a když se děti 1. ledna vzbudí, běží rovnou k dárkům. Děda Mráz také má pomocnici, vnučku Sněhurku," popisuje Oksana Smola.

Svůj Štědrý den slaví lidé v Jaltě až v lednu. „Je to podle juliánského kalendáře. Večer 6. ledna jdeme do kostela a 7. ledna máme svůj Štědrý den. Začíná to pravé hodování, lidé se vzájemně navštěvují, odpouštějí si a radují se," pokračuje pracovnice obchodního oddělení jedné strakonické společnosti.

Štědrovečerním jídlem na Krymu je „kut´ju". „Je to kaše z pšenice nebo ječmene, vařená s medem, rozinkami, mákem a ořechy. Oblíbené jsou vareniky, což jsou plněné taštičky z kynutého těsta. Náplň se připravuje z brambor, rýže, zelí nebo sušených a nakládaných hub. Dále se obvykle podává vepřová pečeně s křenem, kachna nebo husa s jablky a pohankovou kaší. Ze zákusků je nejoblíbenější medový perník. Co se týká pití, tak je to jako v Česku. Kdo má na co chuť," usmívá se Oksana Smola. Protože žije se svojí devítiletou dcerou Veronikou, kombinuje české i krymské Vánoce. A nejoblíbenější činnost? Pečení cukroví a perníčků.

Manželé Nguyenovi pocházejí ze severu Vietnamu, ale v Čechách žijí převážnou část svého života a tady se jim také narodily všechny tři děti. Nejstaršímu synovi, česky Pepovi, je už dvacet let, nejmladšímu Filipovi patnáct a prostřední dceři Květě je devatenáct. Kdyby se celá rodina řídila podle otce Van Nguyena, klasické Vánoce by neslavili a vítali by příchod nového lunárního roku nazdobenou broskvoní.

Hlava rodiny totiž vyznává buddhismus, zatímco maminka Thanh Cao je křesťanka. V obýváku táborského bytu ale mají ozdobenou borovici jako v každé české rodině. „Žijeme v jedné rodině, musíme se dohodnout, a také žijeme v Čechách, takže respektujeme kulturu a tradice této země," vysvětluje třiapadesátiletý podnikatel, jenž v Táboře vlastní velký obchod. Jeho o patnáct let mladší manželka, česky Mariana, je ale ze své rodné země na klasické Vánoce zvyklá. Pouze skladbu štědrovečerního menu počeštila.

„Večeříme kapra, salát i rybí polévku. Doma jsme samozřejmě vařili rýži a k ní jsme měli třeba kuře nebo kachnu. Taky jsme zpívali koledy, a dokonce u nás taky někdy slabě sněžilo, ale místo dárků jsme dostávali obálku s penězi," srovnává Mariana. To pod táborským stromečkem bude hromada zabalených krabic a balíčků, protože tady dětem Ježíšek peníze nenaděluje.

Ve Vietnamu převládá buddhismus, největším národním svátkem tak je oslava narození Buddhy, která připadá na osmý den čtvrtého měsíce od začátku vietnamského roku, obvykle tedy na začátku června, nový rok začíná 25. ledna. V příštím roce už přivítají 2551. lunární rok.

V Čechách dodržují tradici, že na druhý svátek vánoční odjedou do Prahy, kde se setkají se svými krajany.

Od začátku školního roku působí jako dobrovolnice v rámci Evropské dobrovolné služby v Jindřichově Hradci třiadvacetiletá Amaia de la Fuente ze španělské Pamplony. Na svátky se velmi těší.

„Vánoční čas prožíváme ve znamení pospolitosti rodiny a přátel. Děláme nugátové cukroví, marcipán a polvorones sladké vánoční sušenky," říká.

Neoficiálně je pro Španěly začátkem Vánoc 22. prosinec. „Již od roku 1812 se v tento den totiž koná národní loterie El Gordo a žádný člověk ve Španělsku si ji nenechá ujít," popsala.

Pro štědrovečerní večeři jsou ve Španělsku typické krevety, vepřové, jehněčí a víno a šampaňské. Dárky naděluje ráno 25. prosince Santa Claus. „V Pamploně máme místo něho Olentzera a je tradicí, že by každý měl mít na sobě i speciální oblečení," zmínila.

Poslední vánoční den připadá na 6. ledna a děti dostávají dárky od Tří králů. Prázdniny dětem končí až 7. ledna.