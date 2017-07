Chodník musí zatím počkat, je drahý

Vimperk – Na nové chodníky v Hřbitovní ulici ve Vimperku si musejí místní počkat.

Sám Pavel Dvořák, starosta města, ale označil stávající stav ulice za katastrofu. „Uvažovalo se, že by součástí plánované opravy ulice byl chodník. Jenže ten by náklady zvýšil a pohybovaly by se kolem deseti až dvanácti milionů korun. Takže jsem rozhodli, že opravíme cestu, což je opravdu nutné, a chodník pak bude samostatným projektem,“ uvedl k plánům starosta. Oprava ve stávajícím rozsahu se pohybuje řádově kolem tří milionů korun.

Podle Lukáše Sýse, místostarosty města, ale do doby, než se podaří chodníky v další etapě vybudovat, bude v ulici zatím alespoň snížena rychlost.