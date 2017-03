Chodce u Hubertusu šofér lehce přehlédne

Jaké křižovatky v Prachaticích jsou podle vás nebezpečné? V první řadě je asi třeba říci, že ve srovnání s jinými městy vyloženě nebezpečnou křižovatku v Prachaticích podle mého názoru nemáme. Můžeme mluvit o křižovatce u Hubertusu, ale ani tu nepovažuji za vyloženě nebezpečnou, větší provoz tu je jen ve špičce, obvykle v pátek odpoledne. Řešením by možná mohlo být posunutí přechodu ve Slámově ulici, ale je otázkou, zda by to situaci vůbec vyřešilo.