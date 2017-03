Chlumanští si na třídění odpadů rychle zvykli

Chlumany – Už dnes se do Chluman vrátí kontejner, do kterého mohou místní obyvatelé ukládat bioodpad.

Ilustrační fotoFoto: Deník / Fuchs Miroslav

Před zimou jej vedení obce nechalo uklidit a slíbilo, že s prvními jarními paprsky se do obce opět vrátí. „Umístěný je u garáží, které jsou nejblíže zahrádkám i bytovkám. Kontejner se nám v obci osvědčil," pochvaluje si Ivana Vlková, starostka obce. Podle jejích slov se místní rychle naučili, že odpad ze zahrádek nevyvážejí za obec do křoví, ale umístí jej mnohem pohodlněji právě do kontejneru.

