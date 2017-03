Cestu získá město gratis

Prachatice – Komunikace podle toho, jak je lidé za léta vytvořili, zůstanou na svém místě. Alespoň to v pondělí při jednání zastupitelů řekl Martin Malý, starosta Prachatic.

Sídlo Městského úřadu v PrachaticíchFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Jedná se o přístupovou komunikaci do Horního Záblatí u Perlovic. „Podařilo se nám domluvit, že pozemkový úřad směnil pozemky tak, aby se nejezdilo po soukromých pozemcích,“ vysvětlil s tím, že až budou veškeré změny zapsány do katastru, městu budou vozovky bezúplatně převedeny do majetku.

Zastupitelé všichni do jednoho proto zvedli ruce pro jejich převod.