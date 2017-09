Body z derby si připsal Vacov

Prachaticko - Další kolo fotbalové I.A třídy přineslo derby mezi Vacovem a Vimperkem, které vyhráli domácí. Prachatický Tatran padl v Bavorovicích.

Bavorovice – Prachatice 3:1 (1:0)

Prachatičtí odjížděli k utkání v hodně prořídlé sestavě. Herně to nebylo špatné, body však nevezou. „Fotbalově to z naší strany nebylo špatné, ale doplatili jsme na vlastní chyby. Měli jsme více ze hry, koncovka však byla žalostná. Bavorovice po čtvrt hodině poslaly nákop do naší šestnáctky a byla z toho penalta. Tu soupeř proměnil a do půle přidal druhý gól. V nástupu do druhé půle Jarda Tesař snížil a měli jsme převahu. Přišla však opět standardka soupeře a třetí gól v naší síti. Pak již jsme se nedokázali zvednout,“ komentoval utkání Lukáš Kubát, trenér Tatranu, a doplnil: „Nyní jedeme ve čtvrtek do Sedlce a v neděli hostíme Větřní. Snad dáme dohromady kvalitní sestavu a nějaké body zase nahrajeme.“

Vacov – Vimperk 2:1 (1:1)

Správné derby s dobrou diváckou kulisou nakonec vyhráli domácí. „Body jsou doma, ale nebylo to lehké. Opět jsme prospali úvod a nechali si dát branku. Vimperáci hrozili ze standardek, ale my to ohlídali. Do půle se nám podařilo vyrovnat a na začátku druhé jsme po pěkné akci kopali penaltu, která rozhodla o bodech. Možná jsme byli celkově o malinko lepší, na druhé straně to možná byl remizový zápas, ale naši kluci šli více za vítězstvím. Teď máme doma Týn a jedeme do Vodňan, takže nic snadného,“ komentoval derby Stanislav Klas, trenér Vacova.

„Chtěli jsme neprohrát a udržet soupeře pod sebou. Začali jsme zápas výborně a hned v úvodu nás dostal hlavou do vedení Vondrášek. Pětadvacet minut jsme byli jasně lepší, soupeř nevěděl, kam skočit, ale další branku jsme nepřidali. Pak domácí zvýšili aktivitu, my zbytečně moc povídali a nechali si dát vyrovnávací gól. V kabině jsme si o půli řekli, že se pokusíme uhrát alespoň ten bod, ale dostali jsme gól z penalty a nedokázali to již srovnat. Zápasu by více slušela remíza, ale nedá se nic dělat. Teď nás čeká domácí dvojzápas,“ shrnul utkání Michal Uhlík, trenér Vimperka.