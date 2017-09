Bez holínek na trhy ani nejezděte

Chlumany - Deštivé počasí příliš nepřeje tradičním trhům v Chlumanech.

Chlumany. Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

„Počasí nám bohužel nepřeje, a tak jsme se rozhodli, že nakonec křest sešitu o nápojích přesuneme na říjnový trh,“ upozornili organizátoři trhu.

Pohádku, pokud bude trvat deštivé počasí, přesunou organizátoři do sálu. Podle nich je možné, že s deštivým počasím nedorazí někteří trhovci, ale seznam těch, co přijedou, je dlouhý. „A nutné budou pravděpodobně holínky, ale na to jsou naši návštěvníci zvyklí,“ dodávají.