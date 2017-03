Bazén opravit chtějí, ale nejlépe s dotací

Prachatice /ANKETA/ – Projekt, který by měl kompletně změnit vzhled krytého plaveckého bazénu v Prachaticích, spatří světlo světa nejpozději letos na podzim.

Ilustrační fotoFoto: Deník/Miroslav Fuchs

Neznamená to ale, že vzápětí se město pustí i do oprav. „Vedení města musí nejprve rozhodnout, jak budou jednotlivé etapy financovány, teprve poté můžeme vybrat firmu, která se pustí do rekonstrukce,“ uvedl Jaromír Markytán z odboru investic prachatické radnice.



To potvrzuje i starosta Martin Malý. „Rozhodně budeme žádat o dotace, a to na jednotlivé etapy rekonstrukce. Nepočítáme s tím, že bychom začali s úpravami letos. Práce chceme směřovat na léto, kdy je odstávka, abychom co nejméně omezili provoz. Ale až příští rok,“ řekl.

V tuto chvíli už město kalkuluje se dvěma možnostmi. „První možností je získání dotace na první etapu, včetně technologií. A teprve v případě, že bychom nebyli úspěšní, jsme připraveni technologie opravit z městského rozpočtu,“ upřesnil prachatický starosta. Ale mluví pouze o opravách, které návštěvník bazénu na první pohled neuvidí.

Do vlastních peněz by město sáhlo nejen v případě, že by nebylo úspěšné s žádostí o dotace, ale také v případě, že by nastala havarijní situace. Což se klidně může stát, protože technologie tam jsou původní. „Do konce letošního roku chceme mít v rukách i stavební povolení a ještě stihneme zažádat o dotace,“ uzavřel.

Otázka pro: Radovanu Kutlákovou,

ředitelku Sportovního zařízení města Prachatice

Jaké změny by měli návštěvníci pocítit při plánované rekonstrukci nejdříve?

Musíme se odpíchnout v podstatě od technologií, které vidět oku návštěvníka nejsou, bude to mít ale vliv například na teplo. To tedy spíše pocítí. To, co návštěvník uvidí zřejmě nejdříve, jsou změny v dispozicích šaten, sanitární vybavení v nich, úpravu vestibulu a rehabilitační část. Z pánských šaten se stane wellness oddělení s vířivkami, saunami a příprava na venkovní sauny. Co se bude muset udělat s největší pravděpodobností v první etapě, je příprava rehabilitačního bazénu, a to z toho důvodu, že pod ním budou technologie.

Darina Hudecová,

Jiří Gabriel Kučera,

Barbora Nováková,

Miroslava Buchtová,

Prachatice Do bazénu chodím jen občas, tak jednou za dva měsíce. Více, než rekonstrukci, bych uvítala třeba teplejší vodu ve vířivce. Oprava je myslím nevyhnutelná. A to jak třeba šatny a sprchy, tak tu chybí i různé atrakce. Přijde mi i dost studená voda ve vířivce.

