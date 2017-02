Bára Havlíčková zítra letí do Lahti

Vimperk - Další stupínek ve své sportovní kariéře zdolává lyžařka Fischer Ski klubu Šumava Vimperk Barbora Havlíčková.

Barbora Havlíčková o víkendu ještě získala tři tituly Mistryně ČR a zítra odlétá na MS do Lahti.Foto: Z archivu závodnice

Dostala dodatečnou nominaci na právě probíhající světový šampionát ve finském Lahti, kam zítra odlétá.

Ještě včera absolvovala další závod republikového šampionátu a mezi mladšími dorostenkami získala za tento prodloužený víkend tři zlaté medaile. „Právě v Jablonci jsme se dozvěděli, že je Barča do reprezentace nominována. Mohla by se objevit ve štafetě," uvedl Jiří Havlíček, otec a trenér v jedné osobě.

Barboře bude v tomto roce teprve sedmnáct let a nominace do A týmu České republiky je pro závodnici Fischer Ski klubu Šumava Vimperk úspěchem, který by před sezonou asi nikdo nečekal.