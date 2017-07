Až jsem se lekl, co to táhnu, říká rybář Libor Mareš

Lipno - Hned napoprvé a rovnou životní úlovek. Tak s takovou bude z prodlouženého víkendu na Lipně odjíždět Libor Mareš z Žáru u Vacova.

Candáta (75 centimetrů) vytáhl Libor Mareš (na snímku se synem Tomášem - 10 let) z vod lipenského jezera v sobotu 8. července ve 4 hodiny ráno.Foto: Poskytl Libor Mareš

Když v sobotu v noci nahodil vůbec poprvé v životě na dravce, netušil, že po dvou hodinách od nesmělého záběru vytáhne tři čtvrtě metrového candáta. „Asi jsem tu naštval dost lidí,“ připouští začínající rybář, který na břehy vod usedá teprve třetím měsícem.

Zatím rybařil hlavně na rybnících kolem Vacova a kapry si zajel zachytat na Lipno už třikrát. „Minulý týden jsem tu vytáhnul čtyři kapry. Teď jsme se sem vydali na prodloužený víkend, tak jsem si řekl, že zkusím dravce. Na internetu jsem si vyčetl, jak správně navázat rybičku, prostě jsem to chtěl zkusit. Bylo to vlastně první nahození sezony,“ říká Libor Mareš.

Na úlovek, na který se nezapomíná, to ale podle jeho slov zpočátku vůbec nevypadalo. „Prvně zabral hodně zlehka kolem druhé ráno, pak vždycky to po půl hodině, ale všechno to byly takové nevinné záběry, skoro nic. Po dvou hodinách jsem nakonec zkusil zaseknout, i když to byla spíš taková z nouze ctnost. Čtvrt hodiny jsem ho pak tahal z vody. Ani by mně nenapadlo, co to bude. Skoro jsem se lekl, co jsem to vytáhnul,“ dodává rybář, jemuž bylo ono pověstné začátečnické štěstí nakloněno vskutku měrou vrchovatou.

Jeho prozatím zcela jistě životní úlovek ale zpět ve vodách lipenské nádrže neskončil. „Bohužel má háček tak hluboko v žaludku, že nešel vyndat,“ doplnil Libor Mareš. Každopádně fotky budou rozhodně dlouho tuhle chvíli připomínat. Váhu tohohle kousku musel rybář jen odhadnout, protože váhu po ruce neměl. „Podle tabulek by měl mít candát o téhle velikosti kolem 4,2 kilogramu,“ říká Libor Mareš.

A pokud by vás zajímalo, kde přesně takové výstavní kusy lze chytit, pak máte smůlu. Tuhle informaci ví jen šťastný rybář, jeho desetiletý syn Tomáš, se kterým táta s rybařením před čtvrt rokem začínal, a pak ostatní rybáři z okolí.