Atletická dráha má životnost na hraně a je prý nebezpečná

Prachatice – V tartanové dráze na Městském stadionu jsou díry. Alespoň to tvrdil zastupitel Miroslav Lorenc při diskuzi o investicích do městského sportoviště při nedávném jednání zastupitelů.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jarmila Kuncová

„Podle mého je dráha nebezpečná,“ řekl. Na opravu tartanového povrchu by mohlo dojít už letos. Radovana Kutláková, ředitelka Sportovního zařízení Prachatice, totiž požádala zastupitele o souhlas s podáním žádosti na dotační peníze. Upřesnila, že dráha je na stadionu od roku 2006.

„Měla se udržovat, ale nedělalo se to, tak je v takovém stavu v jakém je,“ zkonstatovala ředitelka Sportovního zařízení. Proč se nechalo poškození dráhy dojít tak daleko, nemohla pochopit zastupitelka Hana Bolková. Jan Bauer hned následně doporučil vedení města řešení: „Pokud dotace nebude, sáhněte do rezervy a opravte to. Za rok to bude horší a ještě dražší.“ Vedení města zatím vyčká, zda dotaci získá.