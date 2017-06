Aktér videa s Babišem: Vůbec mě nenapadlo, že z toho bude takový poprask

Prachatice /VIDEO/ – Měla to být tak trochu předvolební agitace a hlavně autogramiáda knihy lídra hnutí Ano Andreje Babiše na prachatických Slavnostech Zlaté stezky. Jenže v Prachaticích bývalý ministr financí narazil.

Podnikatel Ota Nevšímal, rodák z Prachatic, který několik let žije ve vesničce nedaleko města, šel v pátek jen náhodou ulicí Zlatá stezka kolem místa, kde si Andrej Babiš lovil nové příznivce. Byl už trochu nabroušený, protože Andrej Babiš někdy odpoledne na svůj facebookový profil vyslal pozvánku na prachatické Slavnosti Zlaté stezky. „Jeho nikdo nezval, a on zve na naše slavnosti, to mě nadzvedlo,“ vrací se k pátečnímu podvečeru Ota Nevšímal.



Podle jeho slov to byla jen shoda náhod a okolností posledních dnů. Téma Andrej Babiš bylo totiž jedním z těch, které nedávno rozebírali při rozlučkovém odpoledni prachatického juda s rodiči a kolegou, který je účetní. „Mluvili jsme o jeho podnikání, podvádění… Pak přišla ta pozvánka, což byla podle mě drzost. A ještě se u toho tváří jako lidumil, když všichni víme, co je zač. A nakonec jsem ho tam potkal osobně,“ nastínil sled událostí. A kolem bývalého ministra se tvořil hlouček lidí, kteří tam poslouchali „bláboly“ z jeho obludné knížky.

„Prostě jsem se rozhodl, že mu něco povím, tak jsem to udělal. Vůbec jsem netušil, že to někdo natočí a ještě bude z toho takový poprask,“ popsal Ota Nevšímal a dodal: „Dělá z lidí ovce. Vždyť on nám všem lže do očí a ještě na ty lži přísahá na životy svých dětí. Lidi jsou naštvaní a bojí se něco říct, aby se jim to nevrátilo,“ stojí si Ota Nevšímal za svým názorem. Přitom prý si je jistý tím, že někteří, kteří tam stáli, ho ani volit nebudou. „Respektive jsem přesvědčen o tom, že nejsou jeho příznivci,“ dodal.



Hlavní hrdina videa, které koluje po síti, ví moc dobře, že s Andrejem Babišem není možné vést diskuzi jen tak na ulici. „Ale říct jsem to prostě musel i když podle mě to byla taková trochu bulvární diskuze, ale třeba se najde takových odvážných více,“ hodnotí zpětně.

Navíc podle něj to mohou změnit zase jen lidé, u voleb. „Na ulici to nezměníme, je třeba jí volit a vsadit na tu správnou kartu. Zvolit menší zlo je lepší než tohle,“ uzavřel pro Deník.