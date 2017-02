České Budějovice - Ve stresu je těžké i zastrčit klíč do klíčové dírky. To si na vlastní kůži vyzkoušeli učitelé osmi jihočeských škol, kteří se zapojily do pilotního projektu "Ozbrojený útočník". Jihočeský kraj ve spolupráci s policií a záchrannou službou provedl v osmi jihočeských školách bezepečnostní audit budov a zaměstnanci školy dostali jak teoretickou tak praktickou průpravu o tom, jak by se měli chovat při případné krizové situaci. Manažerka prevence kriminality Jihočeského kraje Veronika Švehlová Bullová představila ve čtvrtek 2. února projekt, který tvrval po celý rok 2016.